Президент Казахстана снял старшую дочь Назарбаева с поста спикера сената

PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев своим указом прекратил полномочия депутата сената парламента Дариги Назарбаевой.

Старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига с сентября 2016 года была депутатом сената парламента Республики Казахстан. С 20 марта 2019 года она занимала должность председателя (спикера) сената. Сообщая об отставке Назарбаевой на своей странице в Twitter, Касым-Жормат Токаев поблагодарил ее «за активную и плодотворную работу», пишет Deutsche Welle.

По мнению казахстанского политолога Досыма Сатпаева, указ Токаева о прекращении полномочий депутата сената парламента Дариги Назарбаевой является отражением напряженности внутри политической элиты страны, которая наблюдается в Казахстане с прошлого года.

Средняя дочь, Динара Кулибаева, владеет контрольными пакетами акций ведущих предприятий страны вместе с супругом. Ее муж, Тимур Кулибаев, долларовый миллиардер. Он контролирует Народный банк Казахстана и занимает пост председателя президиума Национальной палаты предпринимателей. Младшая дочь бывшего президента Казахстана Алия Назарбаева курирует экологическую политику республики, занимается бизнесом и кинопродюсированием. В 2018 году она получила Государственную премию Республики Казахстан в области литературы.