В Армении выявлен 121 новый случай коронавируса, еще 4 человека скончались
4 мая 2020 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 4 мая, по состоянию на 11:00, выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 2507. Еще 36 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 1071.
От последствий коронавируса скончались еще 4 человека. Пациентам было 66, 71, 79, 83 года, у всех были сопутствующие хронические заболевания. Всего летальных исходов 39 - от коронавируса, еще 4 - от других заболеваний.
Проведено около 25 тысяч тестирований.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая будут сделаны некоторые послабления для населения, в частности, будет снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.
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