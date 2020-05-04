Трамп: США создадут вакцину от коронавируса к концу года

Трамп: США создадут вакцину от коронавируса к концу года
4 мая 2020 - 11:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Специалисты из США уверены, что смогут создать вакцину от коронавируса до конца года.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в эфире Fox News.

США находятся на первом месте среди стран по числу заразившихся коронавирусом (более 1.1 млн человек).

«Мы уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса к концу года»,— сказал Трамп, пишет «Коммерсантъ».

В США по программе администрации президента «Сверхзвуковая скорость» разрабатываются 14 вакцин от коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала список 83 перспективных разработок вакцин против Covid-19.

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