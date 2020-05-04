В Новой Зеландии впервые с середины марта не выявили новых случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Новой Зеландии впервые с 16 марта не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По словам генерального директора департамента здравоохранения Эшли Блумфилд, новых жертв коронавируса также не было, и число погибших осталось на уровне 20 человек, пишет «Коммерсантъ».

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 1137 человек, добавил он.

Новая Зеландия находится на 80 месте среди стран по числу заболевших коронавирусом. Всего в мире заразились более 3.5 млн человек, более 240 тысяч умерли.