В Новой Зеландии впервые с середины марта не выявили новых случаев коронавируса
4 мая 2020 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В Новой Зеландии впервые с 16 марта не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
По словам генерального директора департамента здравоохранения Эшли Блумфилд, новых жертв коронавируса также не было, и число погибших осталось на уровне 20 человек, пишет «Коммерсантъ».
Общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 1137 человек, добавил он.
Новая Зеландия находится на 80 месте среди стран по числу заболевших коронавирусом. Всего в мире заразились более 3.5 млн человек, более 240 тысяч умерли.
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