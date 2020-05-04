В РФ второй день подряд за сутки выявили более 10,000 случаев коронавируса
4 мая 2020 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В России за последние сутки зафиксировали 10,581 случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Второй день подряд суточный прирост зараженных превышает 10,000 человек, 3 мая оперштаб отчитался о рекордных 10,633 новых случаях заражения коронавирусом.
Общее число заболевших в России к 4 мая выросло до 145,268 человек. Общее число летальных исходов заболевания выросло до 1356. Вылечились от коронавирусной инфекции более 18,000 людей, пишут «Ведомости».
С начала эпидемии в Москве заболели уже 74,401 человек (51.2% от общего числа заболевших в России). Из них 7573 заразившихся коронавирусом уже выздоровели, а 764 заболевших скончались.
Россия занимает седьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. Заболевание зафиксировано в 187 странах. Всего в мире коронавирусом заразились уже более 3.5 млн человек, более 1.1 млн из них выздоровели, а свыше 247,000 инфицированных скончались.
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