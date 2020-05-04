«Участники войны умирали и от вирусов»: Лукашенко не отменит парад Победы из-за Covid-19

PanARMENIAN.Net - Белоруссия не может отменить парад Победы 9 мая из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

Он отметил, что участники войны умирали, «может быть, и от вирусов», но они об этом не думали и «умирали ради нас», пишет «БелТА».

«Подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого ‒ скажут, что испугались», ‒ добавил Лукашенко.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал», - отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул при этом, что если будет принято решение не отменять парад Победы, то «никого тащить» на мероприятие не надо. По словам Лукашенко, и так есть тысячи желающих посетить парад в Минске.

В Белоруссии официально подтверждено 17,489 случаев заражения, из которых летальных исходов - 103, более 3000 человек выздоровели.