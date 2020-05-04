Пассажиры рейсов из Москвы в Пекин должны будут иметь справку об отсутствии у них Covid-19

Пассажиры рейсов из Москвы в Пекин должны будут иметь справку об отсутствии у них Covid-19
4 мая 2020 - 16:05 AMT

PanARMENIAN.Net - С 8 мая пассажиры рейсов Air China из Москвы в Пекин должны будут иметь справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Об этом сообщило посольство КНР в РФ.

Справку необходимо получить не более чем за 120 часов до посадки на рейс. Сдать тест на нуклеиновые кислоты можно в одном из шести медицинских учреждений, контактные данные которых опубликованы на сайте посольства, пишут «Ведомости» со ссылкой на China News.

Сейчас между Россией и Китаем нет регулярного авиасообщения, его ограничили из-за распространения коронавируса в КНР. Нерегулярные рейсы Москва – Пекин выполняет авиакомпания Air China, но только для вывоза домой жителей Китая.

По последним данным американского Университета Джона Хопкинса, в Китае выявлено 83,964 заболевших COVID-19. В России к 4 мая коронавирусную инфекцию нашли у 145,268 человек.

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