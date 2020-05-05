Мадуро: Двое служащих Трампа задержаны в Венесуэле по обвинению в попытке переворота

Мадуро: Двое служащих Трампа задержаны в Венесуэле по обвинению в попытке переворота
5 мая 2020 - 15:45 AMT

PanARMENIAN.Net - В Венесуэле задержаны два гражданина США по обвинению в участии в попытке государственного переворота в стране. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он сообщил о задержании у побережья страны в районе порта Ла-Гуайра 15 человек, предположительно, участвовавших в попытке вторжения в страну. В их числе - два гражданина США, отметил он далее и продемонстрировал американские паспорта и другие личные документы задержанных, пишет Deutsche Welle.

Ранее правительство Венесуэлы сообщило о предотвращении попытки проникновения в страну из Колумбии группы наемников, намеревавшихся осуществить государственный переворот. При этом было убито восемь человек, говорится в заявлении. Власти в Каракасе обвинили в попытке вторжения Колумбию и США.

По словам Мадуро, 34-летний и 41-летний американцы являются сотрудниками службы безопасности президента США Дональда Трампа. Глава Венесуэлы также заявил, что заговор был согласован с Вашингтоном, целью являлось проникновение в страну со стороны морского побережья и смещение властей в Каракасе.

После предполагаемого нападения «террористов-наемников» правительство Венесуэлы привело армию в полную боевую готовность.

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