Путин наградил Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы

Путин наградил Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы
5 мая 2020 - 16:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», сообщает посольство России в Пхеньяне.

В посольстве сообщают, что Ким Чен Ын награжден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан», а также за заботу о сохранности захоронений и мемориалов, пишут «Ведомости».

Посол России в КНДР Александр Мацегора передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону, церемония прошла в Пхеньяне. В посольстве отмечают, что стороны также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в 2019 году.

В апреле 2019 года Ким Чен Ын встречался с Путиным во Владивостоке. Это была первая его встреча с Путиным, а также первый с 2000 года визит лидера КНДР в Россию. Помимо ситуации на Корейском полуострове лидеры двух стран обсуждали возможность строительства новых линий электропередач, газопровода и нефтепровода между двумя странами.

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