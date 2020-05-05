В Армении чиновник за сутки побывал на 3 разных должностях

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 5 мая подписал указ о назначении Аргишти Кярамяна заместителем директора Службы национальной безопасности Армении.

До назначения на должность заместителя директора СНБ Кярамян решением премьер-министра был освобожден от должности заместителя председателя Следственного комитета, а на должность заместителя председателя Следственного комитета он был назначен 4 мая, освободившись от должности заместителя начальника Государственной контрольной службы Армении.

Таким образом, Кярамян за сутки успел побывать на должностях заместителей в трех разных структурах.

Смысл таких последовательных назначений заключается в том, что при каждом назначении в правоохранительных органах лицо также получает соответствующее звание, наличие которого является обязательным требованием для занятия должности заместителя директора Службы национальной безопасности.