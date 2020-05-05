В России третий день подряд за сутки выявлено более 10,000 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - В России за последние сутки обнаружили 10,102 новых случая заражения коронавирусом. Третий день подряд суточный прирост зараженных превышает 10,000 человек.

Общее число больных достигло 155,370. 134 054 из них - активные случаи, пишут «Ведомости».

Всего с начала эпидемии умер в РФ 1451 больной с коронавирусом. 1170 человек вылечились за минувшие сутки, всего после перенесенной коронавирусной инфекции выздоровели 19,865 человек. Под медицинским наблюдением, по данным Роспотребнадзора на 4 мая, остаются 222,510 человек.

На Москву приходится 80,115 случаев заражения, это 51.5% от общего числа случаев в стране.

К 5 мая Роспотребнадзор по поручению президента Владимира Путина должен был представить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции с 12 мая. 6 мая правительство должно будет представить план снятия ограничений на основе требований Роспотребнадзора. При этом 1 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что с 12 мая меры придется ужесточать. Она предусматривала такой вариант в случае, если люди будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.