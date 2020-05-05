Министр окружающей среды Армении подал в отставку
5 мая 2020 - 20:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр окружающей среды Армении Эрик Григорян подал в отставку.
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Григоряна от занимаемой должности.
Эрик Григорян был назначен министром окружающей среды 1 июня 2019 года, до этого, после бархатной революции 2018 года, с 12 мая занимал пост министра охраны природы.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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