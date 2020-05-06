Доклад ЕС: Британия и США «оказывают давление» на Армению в вопросе спора об Амулсарском руднике
6 мая 2020 - 14:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно международному докладу Евросоюза, Великобритания и США оказывали на Армению давление в связи с проектом по добыче золота в Амулсарском месторождении, пишет openDemocracy.
После бархатной революции в апреле-мае 2018 года в Армении, с июня 2018 года активисты в стране препятствуют доступу компании «Лидиан Армения» к Амулсарскому золоторудному местонахождению стоимостью 400 млн долларов. Несмотря на многочисленные публичные заявления о том, что не существует правовых оснований для предотвращения развития компанией проекта Амулсар, правительству Армении не удалось снять блокаду рудника. Это привело к конфликту с британо-американской горнодобывающей компанией Lydian International, ее международными сторонниками и правительством Армении.
Внутренний отчет ЕС от октября 2019 года касается международного аспекта противостояния Амулсара. На протяжении почти двух лет блокады дорог к месторождению компания не могла проникнуть на территорию Амулсара и завершить строительство, проводимое при содействии Европейского банка реконструкции и развития, правительств США и Великобритании.
Во внутреннем письме делегации ЕС в Армении говорится, что «премьер-министр Армении Никол Пашинян подвергся давлению со стороны различных заинтересованных сторон, включая правительства США и Великобритании» в связи с дальнейшей судьбой Амулсарского рудника.
«Правительства США и Великобритании надеются, что Лидиан не будет подвергаться дискриминации и схожий подход будет применяться в том числе в отношении других действующих в Армении горнопромышленных компаний», – говорится в докладе.
Участники кампании, а также британский депутат подвергли критике роль министерства иностранных дел Великобритании в поддержке Lydian International в споре с правительством Армении.
«Этот доклад подтверждает подозрения многих, что Великобритания действует от имени компании, желающей открыть опасный золотой рудник, более того, использует «корпоративные суды» для того, чтобы сковать правительство Армении и заставить сдержать акции протеста», – сказал руководитель отдела политики Global Justice Now Жан Блейлок.
По мнению ряда ведущих экологических организаций Армении, эксплуатация рудника приведет к неоправданным экологическим рискам. Так, в ходе строительных работ на территории месторождения компания несколько раз повреждала трубы для питьевой воды близлежащих населенных пунктов (Джермук, Гндеваз), была загрязнена питьевая вода, повреждены ирригационные резервуары, из-за пыли, которая распространяется с рудника, загрязнились и пришли в непригодность луга и посевы близ Амулсара.
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