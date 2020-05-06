В Армении выявлено рекордное число новых случаев коронавируса за сутки - 163

В Армении выявлено рекордное число новых случаев коронавируса за сутки - 163
6 мая 2020 - 11:10 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 6 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Это рекордный суточный прирост для страны. Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 2782. Еще 24 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 1135.

От последствий вируса за сутки новых смертей не было, по другим причинам умер один из зараженных. Всего летальных исходов 40 - от коронавируса, еще 7 - от других заболеваний.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.

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