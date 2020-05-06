Пашинян: На передовой было установлено 225 современных устройств видеонаблюдения
6 мая 2020 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - На армянской передовой было установлено 225 современных устройств видеонаблюдения. Об этом на заседании Национального собрания заявил 6 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он добавил, что 64 боевые позиции получили электричество, 134 боевые позиции – постоянную воду, а на 35 боевых позициях были оборудованы модульные ванные комнаты.
«Вооруженные силы переходят на новую систему питания. 74% военнослужащих-срочников уже питаются по новой системе, 54% боевых позиций также перешли на новую систему питания», - отметил премьер.
Он добавил, что 8 мая запланировано осуществить довольно ощутимый этап, после которого число солдат, которые перейдут на новую систему питания, достигнет около 90%.
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