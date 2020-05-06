УЕФА возвращает деньги за билеты на Евро-2020
6 мая 2020 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Футбольные болельщики смогут вернуть деньги за приобретенные билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Оформить возврат билетов на ЧЕ-2020 можно на официальном портале УЕФА. Вместе с тем в ассоциации уточнили, что купленные билеты будут действительны на игры турнира в 2021 году.
Первенство Европы должно было проходить с 12 июня по 12 июля, но 17 марта турнир перенесли на год из-за пандемии коронавируса. ЧЕ-2020 в 2021 году пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах.
Чемпионат Европы по футболу сохранит название «Евро-2020». Организаторы подчеркивают, что вариант отказа от проведения матчей чемпионата Европы из-за его переноса не рассматривался.
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