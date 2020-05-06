Во Франции первый случай коронавируса мог быть еще в декабре 2019 года

Во Франции первый случай коронавируса мог быть еще в декабре 2019 года
6 мая 2020 - 17:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Врачи в США и Европе начали проверять истории болезней с целью выявить не замеченные ранее случаи коронавируса. Это уже принесло результаты, которые могут изменить представление о развитии охватившей мир пандемии.

Французские врачи изучили анализы пациентов, госпитализированных с симптомами гриппа в декабре 2019 года – январе 2020 года. Это уже позволило им обнаружить коронавирус нового типа у мужчины, попавшего в больницу в северо-восточном пригороде Парижа в декабре, пишут «Ведомости».

Доктор Ив Коэн - глава отделений реанимации госпиталя имени Авиценны и больницы имена Жана Вердье, неподалеку от Парижа. Он говорит, что «ранним» пациентом был 43-летний мужчина из коммуны Бобиньи, к северо-востоку от столицы.

При этом пациент, найденный французским врачом, говорит, что не понимает, где мог заразиться. Он не путешествовал за границу перед госпитализацией.

Ранее считалось, что первый подтвержденный случай заражения в Европе был зафиксирован 24 января во Франции у бизнесмена, прилетевшего из китайского Уханя, где и произошла вспышка коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что возможно обнаружение и других ранних случаев заражения вирусом. Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер призвал национальные службы здравоохранения перепроверить картотеки больниц, чтобы получить более ясное представление о том, как распространялся вирус.

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