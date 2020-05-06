В РФ четвертый день подряд более 10,000 случаев коронавируса в сутки

В РФ четвертый день подряд более 10,000 случаев коронавируса в сутки
6 мая 2020 - 14:39 AMT

PanARMENIAN.Net - В России за последние сутки выявили 10,559 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 165,929. Из них 143 065 человек продолжают лечение. Четвертый день подряд суточный прирост зараженных превышает 10,000 человек.

За сутки умерли 86 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов заболевания выросло до 1537. Вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 1462 человека, и таким образом число выздоровевших превысило 21,000 человек, пишут «Ведомости».

Большинство заразившихся за сутки выявили в Москве – 5858 инфицированных. С начала эпидемии в столице заболели COVID-19 уже 85 973. Из них 8458 (+588 за сутки) выздоровели и 866 умерли (+50 умерших за сутки).

В тройку регионов по числу больных коронавирусной инфекцией неизменно входят Москва (85,973 заразившихся с начала эпидемии), Московская область (16,590) и Санкт-Петербург (5884).

Россия занимает седьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

Photo. Reuters
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