У сотрудника аппарата парламента Армении подтвердился коронавирус

PanARMENIAN.Net - Один из сотрудников аппарата Национального собрания Армении заразился коронавирусом. Об этом сообщил 6 мая на заседании спикер парламента Арарат Мирзоян.

«Я уже заявлял, что в Национальном собрании есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это подозрение подтвердилось, и в аппарате Национального собрания есть носитель коронавируса… Он изолирован, круг контактов также установлен и изолирован», - сказал Мирзоян.

Депутаты парламент продолжат нормальную работу с соблюдением всех норм безопасности.

В Армении по состоянию на 6 мая выявлено 2782 случая заражения, выздоровели 1135 пациентов, 40 человек скончались. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.