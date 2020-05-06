У сотрудника аппарата парламента Армении подтвердился коронавирус
6 мая 2020 - 15:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Один из сотрудников аппарата Национального собрания Армении заразился коронавирусом. Об этом сообщил 6 мая на заседании спикер парламента Арарат Мирзоян.
«Я уже заявлял, что в Национальном собрании есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это подозрение подтвердилось, и в аппарате Национального собрания есть носитель коронавируса… Он изолирован, круг контактов также установлен и изолирован», - сказал Мирзоян.
Депутаты парламент продолжат нормальную работу с соблюдением всех норм безопасности.
В Армении по состоянию на 6 мая выявлено 2782 случая заражения, выздоровели 1135 пациентов, 40 человек скончались. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.
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