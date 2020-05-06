Латвия, Литва и Эстония откроют внутренние границы с 15 мая
6 мая 2020 - 16:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Приехавшие в страны Балтии из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию, добавил Кариньш, пишет Meduza.
В Латвии, по данным на 6 мая, коронавирусная инфекция была выявлена у 900 человек, 17 человек умерли, 464 человека выздоровели. В Литве с момента начала эпидемии заболели 1428 человек, 48 человек умерли, 718 выздоровели. В Эстонии коронавирус был обнаружен у 1713 человек, 55 человек умерли, 264 выздоровели. Границы Эстонии, Литвы и Латвии были закрыты с середины марта.
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