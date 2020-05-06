Пашинян: Всеобщее декларирование доходов в Армении должно стать обязательным

PanARMENIAN.Net - В Армении всеобщее декларирование доходов должно стать обязательным. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, на очередном заседании Национального собрания представляя ежегодный доклад о выполнении программы правительства.

По его словам, если бы этот механизм уже полностью был внедрен, то в условиях пандемии коронавируса он помог бы оказать более адресную помощь гражданам.

«Если бы у нас был такой механизм, он помог бы нам найти того, которому нужна помощь. Благодаря этой системе мы бы могли четко видеть, у кого какой доход. Мы бы знали, чей ежемесячный доход составляет до 50,000 или 100,000 драмов, 500,000 или 1 млн драмов», - сказал премьер.

Он также сказал, что в отсутствие такой системы программами социальной помощи пользуются люди, которым она не нужна.

С 2019 года в Армении обсуждается возможность введения универсальной системы декларирования доходов и имущества физических лиц. Считается, что это будет способствовать сбору прямых налогов, минимизируя административные расходы.