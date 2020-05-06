Пашинян: Всеобщее декларирование доходов в Армении должно стать обязательным
6 мая 2020 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении всеобщее декларирование доходов должно стать обязательным. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, на очередном заседании Национального собрания представляя ежегодный доклад о выполнении программы правительства.
По его словам, если бы этот механизм уже полностью был внедрен, то в условиях пандемии коронавируса он помог бы оказать более адресную помощь гражданам.
«Если бы у нас был такой механизм, он помог бы нам найти того, которому нужна помощь. Благодаря этой системе мы бы могли четко видеть, у кого какой доход. Мы бы знали, чей ежемесячный доход составляет до 50,000 или 100,000 драмов, 500,000 или 1 млн драмов», - сказал премьер.
Он также сказал, что в отсутствие такой системы программами социальной помощи пользуются люди, которым она не нужна.
С 2019 года в Армении обсуждается возможность введения универсальной системы декларирования доходов и имущества физических лиц. Считается, что это будет способствовать сбору прямых налогов, минимизируя административные расходы.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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