Пашинян: Ни одно решение по Карабаху не будет реализовано, если оно будет неприемлемо для Армении и Арцаха
6 мая 2020 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Ни одно решение карабахской проблемы не может быть применено на практике, если оно неприемлемо для Армении и Арцаха. Об этом заявил 6 мая в парламенте премьер-министр РА Никол Пашинян.
«Никакое решение карабахской проблемы не может быть применено на практике, если оно неприемлемо для Армении и народа Арцаха, в том числе и Национального собрания. Это не моя добрая воля, а это естественно. Даже если в прошлом были власти, которые думали, что подпишут и решат проблему, то они переоценили свои силы», - сказал Пашинян, пишет «Новости-Армения».
Премьер отметил, что решение по урегулированию должно быть обсуждено в Совете безопасности и Национальном собрании Армении, а параллельно с этим также в Совбезе и парламенте Арцаха.
«Решение теоретически может быть реализовано, если оно приемлемо для народов Арцаха, Армении и Азербайджана. Мы не будем говорить о нем до тех пор, пока не будет сформулировано такое решение... И пока мы не обратились к народу с заявлением о наличии подобного варианта, никакого обсуждения при закрытых дверях не может быть. К этому мы придем только после того, как я и министр иностранных дел (Армении) увидим, что подобное решение в принципе можно обсудить», - сказал он.
Пашинян также заявил, что с 8 мая 2018 года и по сегодняшний день в его позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта «ничего не изменилось, даже ни одной запятой».
21 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что активно обсуждается поэтапный подход урегулирования карабахского конфликта, предложенный 15 апреля 2019 года в Москве. По словам министра, проект предполагает на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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