Пашинян: Ни одно решение по Карабаху не будет реализовано, если оно будет неприемлемо для Армении и Арцаха

PanARMENIAN.Net - Ни одно решение карабахской проблемы не может быть применено на практике, если оно неприемлемо для Армении и Арцаха. Об этом заявил 6 мая в парламенте премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Никакое решение карабахской проблемы не может быть применено на практике, если оно неприемлемо для Армении и народа Арцаха, в том числе и Национального собрания. Это не моя добрая воля, а это естественно. Даже если в прошлом были власти, которые думали, что подпишут и решат проблему, то они переоценили свои силы», - сказал Пашинян, пишет «Новости-Армения».

Премьер отметил, что решение по урегулированию должно быть обсуждено в Совете безопасности и Национальном собрании Армении, а параллельно с этим также в Совбезе и парламенте Арцаха.

«Решение теоретически может быть реализовано, если оно приемлемо для народов Арцаха, Армении и Азербайджана. Мы не будем говорить о нем до тех пор, пока не будет сформулировано такое решение... И пока мы не обратились к народу с заявлением о наличии подобного варианта, никакого обсуждения при закрытых дверях не может быть. К этому мы придем только после того, как я и министр иностранных дел (Армении) увидим, что подобное решение в принципе можно обсудить», - сказал он.

Пашинян также заявил, что с 8 мая 2018 года и по сегодняшний день в его позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта «ничего не изменилось, даже ни одной запятой».

21 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что активно обсуждается поэтапный подход урегулирования карабахского конфликта, предложенный 15 апреля 2019 года в Москве. По словам министра, проект предполагает на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций.