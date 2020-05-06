Министр культуры РФ заболела коронавирусом

PanARMENIAN.Net - У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус, болезнь протекает в легкой форме, министр работает из дома.

«Результаты теста положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах», - сказала пресс-секретарь министра Анна Усачева, пишет «Интерфакс».

Она отметила, что болезнь у министра протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет.

Любимова стала третьим членом правительства РФ, у которого был подтвержден коронавирус. 30 апреля коронавирус был выявлен у главы правительства Михаила Мишустина, об этом он сообщил по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину. Указом президента исполняющим обязанности главы правительства в тот же день был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Кроме того, 1 мая стало известно, что коронавирусом также заразились глава Минстроя Владимир Якушев и его зам Дмитрий Волков.