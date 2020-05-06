Французская торгово-промышленная палата обеспокоена последними событиями вокруг Гургена Хачатряна

PanARMENIAN.Net - Французская торгово-промышленная палата, которая действует в 92 странах и с 2011 года также представлена в Армении, выразила свое беспокойство по поводу последних событий вокруг одного из своих партнеров - телекоммуникационной компании Ucom и председателя совета директоров компании Гургена Хачатряна. В заявлении Палаты, в частности, говорится:

«Торгово-промышленная палата «Франция-Армения» в рамках своей миссии в Армении, которая заключается в улучшении и развитии торговой, предпринимательской и инвестиционной среды, внимательно наблюдает за событиями, разворачивающимися вокруг компании Ucom и группы компаний «Галакси».

Мы убеждены в том, что в этот сложный переходный период предпринимательская и инвестиционная среда Республики Армения должна быть ограждена от атмосферы нестабильности, падения доверия к бизнесу и подозрительности.

В этом контексте крайнюю обеспокоенность вызывает заявление новоназначенного пресс-секретаря премьер-министра РА в «Фейсбуке» по поводу намерений правительства вмешаться в отчуждение акций компании Ucom и в связи с событиями, разворачивающимися вокруг председателя совета директоров той же компании Гургена Хачатряна.

В Конституции РА закреплены как свобода экономической деятельности и гарантии защиты экономической конкуренции, так и экономический строй государства, который опирается на частную собственность, на свободу экономической деятельности, и который посредством государственной политики направлен на всеобщее экономическое благосостояние и социальную справедливость.

В то же время, в Республике Армения государственная власть осуществляется на основе разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, опираясь на принцип сдержек и противовесов.

Будучи глубоко убежденными в том, что в Республике Армения три ветви власти должны действовать независимо, мы бы хотели верить, что упоминание о возможном нездоровом взаимовлиянии судебно-правовых и исполнительных органов в заявлениях пресс-секретаря являются исключительно следствием неопытности.

В правовом государстве исполнительная власть воздерживается от вмешательства в споры между акционерами, от оказания влияния или давления на них, и до принятия судебного акта она воздерживается от проблематичных и подозрительных заявлений и/или действий, которые могут воздействовать на беспристрастность судебного решения и пагубно отразиться на деловой среде в Республике Армения и на доверии к ней, а также на инвестиционной привлекательности Республики Армения.

Мы продолжаем следить за развитием событий, и уверены в том, что все стороны воздержатся от неправомерных и антиконституционных подходов и действий».