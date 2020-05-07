В Армении за сутки выявлено 102 случая коронавируса, 50 человек вылечились
7 мая 2020 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 7 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 2882. Еще 50 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 1185.
От последствий вируса за сутки умерли двое, по другим причинам - еще 2 пациента. Всего летальных исходов 42 - от коронавируса, еще 9 - от других заболеваний.
За все время проведено более 28 тысяч тестов.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.
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