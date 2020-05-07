В Армении за сутки выявлено 102 случая коронавируса, 50 человек вылечились

PanARMENIAN.Net - В Армении 7 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 2882. Еще 50 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 1185.

От последствий вируса за сутки умерли двое, по другим причинам - еще 2 пациента. Всего летальных исходов 42 - от коронавируса, еще 9 - от других заболеваний.

За все время проведено более 28 тысяч тестов.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.