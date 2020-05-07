Госдеп: В Армении тесты на Covid-19 проводят в открытых при поддержке США биолабораториях

PanARMENIAN.Net - В Армении тестирование на коронавирус проводится в биологических лабораториях, открытых при поддержке США. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент в ходе видеоконференции Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, пишет «Голос Америки».

Кент сказал, что в ходе распространения коронавирусной инфекции из России и Китая пошла волна дезинформации о биолабораториях, открытых в Армении, Грузии и Украине при поддержке США. Он отметил, что их цель состоит в том, чтобы помочь странам «противодействовать биологическим опасностям, и теперь они служат этим странам».

«В Грузии, Армении, Украине и Азербайджане в этих лабораториях проводят тесты на коронавирус», - сказал представитель Госдепа США.

«Между тем силы дезинформации пытаются распространять ложную информацию о том, что эти лаборатории создают инфекции, а не борются с ними. Россия снова и снова распространяет эту старую ложь, говоря о лабораториях Армении, Грузии и Украины. Мы видим, как эту ложь распространяют находящиеся под влиянием РФ политические силы и СМИ. Недавно стало очевидно, что дезинформацию России о лабораториях начал распространять и Китай. Я повторяю, что именно в этих лабораториях тестируется коронавирус, именно эти лаборатории помогают странам бороться с распространением инфекции Covid», - сказал Кент.

Модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют на Украине, в Грузии, Армении, Казахстане. В Москве с подозрением относятся к действующим в закрытом режиме исследовательским центрам. На модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило $10 млн.