Freedom House: Армения все еще полуавторитарна, но демонстрирует высокий скачок демократических показателей
7 мая 2020 - 13:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения вошла в число полуконсолидированных авторитарных государств, согласно докладу Nations in Transit-2020 (Страны переходного периода), подготовленному международной правозащитной организацией Freedom House.
В документе анализируются 29 государств, 10 из которых признаны демократическими, 10 – гибридными и 9 – авторитарными.
При этом в Армении наблюдается самое большое за последние два года улучшение демократических показателей. Они связаны с демократическими выборами и борьбой с коррупцией. Индекс демократии в стране повысился с 2.93 до 3 баллов (демократичность страны оценивается по шкале 1-7 баллов, где 1 - наименее демократичная, 7 - наиболее).
Однако авторы доклада выразили обеспокоенность в связи с судебной властью.
В докладе призывают обратить внимание на Армению и Украину, где переход к демократической системе правления сталкивается практически с одинаковыми проблемами.
«В Армении и Украине происходили серьезные преобразования, обусловленные общественными потребностями в более эффективном управлении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский столкнутся с трудными вызовами укрепления доверия, оправдания связанных с ними надежд и реорганизации коррумпированных систем правления без нарушения демократических норм», - говорится в докладе.
Отмечается, что новое правительство РА провело значительные демократические реформы с момента разгрома старой правящей партии на последних парламентских выборах.
В докладе также затронута тема эксплуатации Амулсарского золотого рудника. По мнению авторов доклада, судьба Амулсара «стала головной болью премьер-министра Армении», который унаследовал проект от прежних властей.
«Активисты в течение нескольких месяцев блокировали дороги, ведущие к руднику. По их словам, если Пашинян одобрит реализацию этого проекта, то докажет, что ничем не отличается от тех руководителей, которых он отстранил от власти», - считают авторы доклада.
Аналитики Freedom House в целом констатируют ошеломляющий крах демократии в 29 государствах, которые входят в состав стран переходного периода. Авторы доклада убеждены, что на сегодняшний день в регионе меньше демократий, чем когда-либо с момента публикации первого ежегодного отчета в 1995 году, а пандемия коронавируса способствовала еще большей уязвимости граждан перед дальнейшим нарушением их прав.
Самое значимое
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
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