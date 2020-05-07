Трамп наложил вето на запрещающую ему использовать военную силу против Ирана резолюцию

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, запрещающую ему применять вооруженные силы против Ирана без санкции парламентариев. Об этом говорится его заявлении Белого дома.

«Это крайне оскорбительная резолюция, которую демократы внесли в рамках своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть выборы 3 ноября, расколов Республиканскую партию. Те немногие республиканцы, которые проголосовали за нее, сыграли им на руку», - пояснил свою позицию Трамп, пишет «Новая газета».

Американский президент считает, что документ основан на неправильном понимании фактов и неверном толковании законодательства. По его словам, сейчас Соединенные Штаты не применяют силу в отношении Ирана, а операция, после которой парламентарии приняли подобное решение, была одобрена в рамках принятой в 2002 году резолюции о применении силы в Ираке.

Конгресс США ограничил полномочия американского лидера по применению силы против Ирана после убийства американскими ВВС иранского высокопоставленного генерала Касема Сулеймани неподалеку от Багдада.