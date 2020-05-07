В Арцахе изолированы 9 человек: Проведено более 300 тестов на коронавирус
7 мая 2020 - 15:02 AMT
PanARMENIAN.Net - По состоянию на 11:00 7 мая, в Арцахе изолированы 9 граждан. Об этом сообщает информационный штаб страны.
В Арцахе зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 6 пациентов выздоровели. Летальных исходов не было.
Всего было протестировано 316 граждан.
Праздничные мероприятия в честь тройного праздника 9 мая в Арцахе отменены из-за ситуации с коронавирусом. В частности, не состоятся традиционное шествие к мемориалу Степанакерта, спортивно-культурные мероприятия и другие празднества.
Самое значимое
Решение вступит в силу 15 апреля
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
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