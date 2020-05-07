В Арцахе изолированы 9 человек: Проведено более 300 тестов на коронавирус

PanARMENIAN.Net - По состоянию на 11:00 7 мая, в Арцахе изолированы 9 граждан. Об этом сообщает информационный штаб страны.

В Арцахе зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 6 пациентов выздоровели. Летальных исходов не было.

Всего было протестировано 316 граждан.

Праздничные мероприятия в честь тройного праздника 9 мая в Арцахе отменены из-за ситуации с коронавирусом. В частности, не состоятся традиционное шествие к мемориалу Степанакерта, спортивно-культурные мероприятия и другие празднества.