В РФ новый суточный рекорд случаев коронавируса - более 11,000: Страна обошла Германию и Францию

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России выявили 11,231 случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Это рекордное для России число выявленных за сутки заболевших.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 177,160 человек. Россия занимает 5-е место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав по этому показателю Германию (168,162 заболевших) и Францию (174,224), следует из данных американского Университета Джона Хопкинса, пишут «Ведомости».

При этом, по официальной статистике, жертв коронавируса в России значительно меньше: во Франции, по последним данным, скончалось 25,812 пациентов с коронавирусом, в Германии - 7275 заразившихся, в России умерло 1625 инфицированных (88 из них за последние сутки).

Вылечилось от коронавируса в России уже 23,803 человека. За сутки выздоровело 2476 человек - это рекордный показатель. Таким образом, в России сейчас насчитывается 151,732 активных случая. По числу больных в настоящее время Россия занимает 3-е место в мире после США (975,306) и Великобритании (170,681), следует из официальных данных, собранных Worldometers.

В Москве шестой день подряд выявлено более 5000 новых случаев заражения коронавирусом - число заболевших в столице за сутки выросло на 6703 до 92,676 человек. Это рекордный суточный прирост заразившихся для столицы.

Между тем, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, реальное число зараженных в столице может превышать 300,000.

Коронавирус зафиксирован в 187 странах. Всего в мире заразилось уже более 3.76 млн человек, более 1.2 млн из них выздоровели, а около 264,000 инфицированных скончались.