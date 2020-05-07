В Тавушской области Армении впервые за полвека обнаружен леопард

PanARMENIAN.Net - Впервые за последние 50 лет в Тавушской области Армении был обнаружен леопард. Об этом сообщает министерство окружающей среды республики.

Животное было зафиксировано камерами на территории села Енокаван. Тавуш стал четвертой по счету областью в Армении, где видели леопарда. Последний раз животное видели на этой территории в 1970-х годах.

Ранее, в ноябре 2019 года, были распространены слухи о том, что на одного из жителей Енокавана напал леопард. Последующая экспертиза следов хищника на 99% опровергла эту вероятность.

С 2002 года WWF совместно с министерством окружающей среды РА реализовывает программу по сохранению леопарда в Армении. В дальнейшем к программе присоединился и ряд других структур-партнеров.