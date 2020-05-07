Для ремонта АЭС в Мецаморе Армения привлечет средства, но не от РФ

Для ремонта АЭС в Мецаморе Армения привлечет средства, но не от РФ
7 мая 2020 - 18:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения привлечет новые средства для капитального ремонта на Армянской атомной электростанции в Мецаморе. Об этом заявил на заседании Национального собрания 7 мая министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян.

По его словам, власти планируют изменить формат финансирования, и речь идет не о российских средствах.

«Армения считает правильным привлечение новых средств. И мы ведем переговоры с партнерами о том, чтобы не продлевать соглашение о переносе выплат по кредиту, срок которого истек», - пояснил Папикян.

Министр также подчеркнул, что у Армении достаточно привлеченных кредитных средств, которые еще не использованы. Они, по словам министра, могут быть направлены и на переоснащение Мецаморской АЭС.

Папикян напомнил, что ремонт на АЭС проводится на средства российской кредитной линии до 270 млн долларов и гранта в 30 млн долларов.

Армянская АЭС, единственная в регионе Южного Кавказа, расположена возле города Мецамор - примерно в 30 км к западу от Еревана. Она была введена в строй в 1980 году. На станции установлено два атомных энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Функционирует только второй блок ААЭС, обеспечивая около 30−35% годовой выработки электроэнергии в республике.

 Самое значимое
Пашинян: $1.5 млрд из $2.5 млрд дополнительных трат на армию должны быть собраны в результате возврата украденногоПашинян: $1.5 млрд из $2.5 млрд дополнительных трат на армию должны быть собраны в результате возврата украденного
По его словам, это станет одной из важнейших задач правительства в ближайшее время
Армянский премьер ожидает 7-9% рост экономики в 2020-22 годахАрмянский премьер ожидает 7-9% рост экономики в 2020-22 годах
В результате изменений с 2020 года пенсии повысятся на 10%
Partner news
 Статьи
Инвестиции в тепличное хозяйство РА приносят плоды

Открываются новые рынки для отечественной продукции

 Самое читаемое в разделе
В 2018 году в Армении открылось около 100 гостиниц
Армянские министры пересядут на электромобили
Армению и Арцах в 2020 году свяжет новая дорога
«Яндекс» предложит армянскому рынку новые услуги в сфере туризма и развития малого бизнеса
Главная
Все новости
Обзор: Экономика
Другие новости раздела
 Последние новости
Спикер парламента РА: Пересмотр итогов Великой Отечественной недопустим для Армении По словам Мирзояна, армянский народ пожертвовал многим для достижения Победы в Великой Отечественной войне
Музей двух героев ВОВ в Азербайджане превратили в чайхану Отмечается, что после выселения из села армян, азербайджанцы сделали все для переписывания истории села
Грузия с 1 июля откроет границы для иностранных туристов Но для этого необходима тщательная работа правительства, заявил премьер страны
Мхитарян - «Арсеналу»: Мое время в Лондоне закончилось По словам Мхитаряна, он хочет остаться в «Роме»