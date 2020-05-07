Для ремонта АЭС в Мецаморе Армения привлечет средства, но не от РФ

PanARMENIAN.Net - Армения привлечет новые средства для капитального ремонта на Армянской атомной электростанции в Мецаморе. Об этом заявил на заседании Национального собрания 7 мая министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян.

По его словам, власти планируют изменить формат финансирования, и речь идет не о российских средствах.

«Армения считает правильным привлечение новых средств. И мы ведем переговоры с партнерами о том, чтобы не продлевать соглашение о переносе выплат по кредиту, срок которого истек», - пояснил Папикян.

Министр также подчеркнул, что у Армении достаточно привлеченных кредитных средств, которые еще не использованы. Они, по словам министра, могут быть направлены и на переоснащение Мецаморской АЭС.

Папикян напомнил, что ремонт на АЭС проводится на средства российской кредитной линии до 270 млн долларов и гранта в 30 млн долларов.

Армянская АЭС, единственная в регионе Южного Кавказа, расположена возле города Мецамор - примерно в 30 км к западу от Еревана. Она была введена в строй в 1980 году. На станции установлено два атомных энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Функционирует только второй блок ААЭС, обеспечивая около 30−35% годовой выработки электроэнергии в республике.