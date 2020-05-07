Музей двух героев ВОВ в Азербайджане превратили в чайхану
7 мая 2020 - 19:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Российское издание «Московский комсомолец» опубликовало письмо семьи маршала бронетанковых войск СССР Амазаспа Бабаджаняна, в котором говорится, что музей двух героев Великой Отечественной войны в Чардахлу превратили в чайхану.
Древнее село Чардахлу расположено на территории исторического Арцаха. В средние века поселение было известно под названием Хачисар, что в переводе означает Крестная гора. На территории села есть армянские церкви и часовни, хачкары и надгробные камни, многие из которых датируются VIII веком. В 1987 году армянское население было вынуждено покинуть село, став тем самым первым потоком армянских беженцев из Карабаха. В 1991 году село переименовано в Чанлибель.
В письме отмечается, что выходцами из села являются Маршал Советского Союза Иван Баграмян и главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, а также 12 генералов и 199 офицеров. Каждый пятый житель села стал командиром в советской армии.
В послевоенные годы советскими властями, а также силами жителей села в Чардахлу был установлен мемориал Матери-Хранительнице в память о погибших фронтовиках, открыт музей боевой и трудовой славы, где хранились экспонаты, связанные с героями села. Во времена СССР Чардахлу был снят документальный фильм «Село отважных», говорится в письме.
Отмечается, что после выселения из села армян, азербайджанцы сделали все для переписывания истории села и начала ее отсчета с их появлением: был взорван памятник маршалу Баграмяну, а музей двух маршалов превращен в чайхану, осквернены армянские могильные плиты, уничтожены хачкары. Даже две знаменитые многовековые чинары – деревья-символы, тянувшиеся в небесную высь у въезда в Чардахлу, были срублены и сожжены.
«Сегодня многие потомки выходцев из Чардахлу живут в Армении, в селе Зоракан Тавушской области. Спустя 33 года здесь подрастает новое поколение чардахлинцев, они чтят имена доблестных односельчан, которые внесли свой весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне», - говорится в письме.
За годы Великой Отечественной войны из Советской Армении в армию было призвано более 600 тысяч человек. Более 70 тысяч армян были награждены орденами и медалями, 103 из них получили звание Героя Советского Союза. Более 60 генералов-армян в годы войны командовали крупными армейскими соединениями.
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