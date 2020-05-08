В Армении найдены украденные картины Сарьяна и Зардаряна
8 мая 2020 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении во время следственных действий обнаружили работу кисти Мартироса Сарьяна «Армения», пропавшую из фондов Выставочного центра при министерстве культуры РА, и центральную часть триптиха работы Оганеса Зардаряна «Возрождение». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) страны.
«В результате проверок фондов госорганизации «Выставочный центр» выяснилось, что пропало множество экспонатов - живопись, гобелены, графические работы, скульптуры общей стоимостью 121 млн драмов (около $250 тысяч), в том числе работа кисти Мартироса Сарьяна, которая оценивается в 60 млн драмов (около $123 тысяч). В ходе следственных действий 7 мая удалось обнаружить и изъять картину, имеющую особую художественную ценность», - говорится в сообщении СК.
Картина Зардаряна оценивается в 2 млн драмов (около $4 тысяч).
Следствие по делу краж и поиски других пропавших произведений искусства продолжаются, сообщает СК.
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