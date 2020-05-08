В Арцахе выявлено еще 2 случая коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Арцахе из взятых 6 мая у четырех граждан тестов на коронавирус 2 дали положительный результат, а два – отрицательный. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Отмечается, что 2 новых зараженных – члены одной семьи, они проживают в общине нор Вериншен Шаумяновского района. В настоящее время ведется работа по опрделению круга контактовавших с ними лиц.

По решению коменданта республики, на период чрезвычайной ситуации в Арцахе с 8 мая в общине Нор Вериншен и селе Чапни общины Кнараван Шаумяновского района введен режим изоляции с запретом на въезд и выезд.

По положению на 7 мая, в Арцахе всего зафиксировано 10 подтвержденных случаев коронавируса. Шестеро вылечились, изолировано 16 граждан. Проведено 316 тестов, случаев смерти нет.