В Арцахе выявлено еще 2 случая коронавируса
8 мая 2020 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В Арцахе из взятых 6 мая у четырех граждан тестов на коронавирус 2 дали положительный результат, а два – отрицательный. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
Отмечается, что 2 новых зараженных – члены одной семьи, они проживают в общине нор Вериншен Шаумяновского района. В настоящее время ведется работа по опрделению круга контактовавших с ними лиц.
По решению коменданта республики, на период чрезвычайной ситуации в Арцахе с 8 мая в общине Нор Вериншен и селе Чапни общины Кнараван Шаумяновского района введен режим изоляции с запретом на въезд и выезд.
По положению на 7 мая, в Арцахе всего зафиксировано 10 подтвержденных случаев коронавируса. Шестеро вылечились, изолировано 16 граждан. Проведено 316 тестов, случаев смерти нет.
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