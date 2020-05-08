МИД РА: Алиев попытался использовать 75-ю годовщину победы над нацизмом для антиармянской пропаганды
8 мая 2020 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь попытался использовать 75-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне в интересах проводимой Азербайджаном на протяжении десятилетий агрессивной антиармянской пропаганды. Об этом заявила пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя интервью Алиева ТАСС, в котором он коснулся Армении.
Алиев в очередной раз обвинил Армению в «героизации фашистских преступников», в качестве примера приведя «фашистского палача и преступника Гарегина Тер-Арутюняна, который известен под кличкой Нжде», которому в Ереване установили памятник несколько лет назад.
«Я рассчитывал, что новое руководство Армении, которое пытается себя представить как демократическое, поддержит мою инициативу. Но, к сожалению, я увидел обратное: руководитель армянской делегации, премьер-министр стал защищать этого преступника», - заявил Алиев.
Нагдалян отметила, что вклад армянского народа в победу стран союзников во Второй мировой войне вписан золотыми буквами в мировую историю.
«Хочу просто задать вопрос руководству Азербайджана, ответ на который, ожидается, должен быть дан на деле: когда в поселке Чардахлу будут восстановлены памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны, в том числе Советским Маршалам Ованесу Баграмяну и Амазаспу Бабаджаняну, которые были уничтожены в период Азербайджанской Республики?» - сказала пресс-секретарь МИД РА.
Она добавила, что Армения с гордостью вспоминает имена всех героев-армян, воевавших как в рядах Красной Армии и ее национальных дивизиях, так и в войсках государств-членов антигитлеровской коалиции и в рядах движения сопротивления и разведки.
«Своей преданностью и мужеством они были достойны памяти своих предков и национальных героев, в том числе тех, кто был увенчан славой в годы Первой мировой войны.
Сегодня на территории Республики Армения под защитой и опекой государства находятся около 600 памятников участникам Великой Отечественной войны. Именно они являются молчаливыми свидетелями истории нашей общей победы. Мы осуждаем все формы посягательств на мемориалы, и наша решимость проявляется не только на словах, но и в том, что на протяжении истории Армении не было ни одного акта посягательства против памятников воинам Второй мировой войны», - подчеркнула Нагдалян.
Ранее российское издание «Московский комсомолец» опубликовало письмо семьи маршала бронетанковых войск СССР Амазаспа Бабаджаняна, в котором говорится, что музей двух героев Великой Отечественной войны в Чардахлу превратили в чайхану. В письме говорится, что после выселения из села армян, азербайджанцы сделали все для переписывания истории села и начала ее отсчета с их появлением: был взорван памятник маршалу Баграмяну, а музей двух маршалов превращен в чайхану, осквернены армянские могильные плиты, уничтожены хачкары.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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