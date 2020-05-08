В Армении число выявленных случаев коронавируса превысило 3000

PanARMENIAN.Net - В Армении 8 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 3019, из которых активных кейсов - 1758. Еще 33 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 1218.

От последствий вируса за сутки умер 1 пациент, по другим причинам - еще 1. Всего летальных исходов 43 - от коронавируса, еще 10 - от других заболеваний.

За все время проведено более 29 тысяч тестов.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.