В Армении число выявленных случаев коронавируса превысило 3000
8 мая 2020 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 8 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 3019, из которых активных кейсов - 1758. Еще 33 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 1218.
От последствий вируса за сутки умер 1 пациент, по другим причинам - еще 1. Всего летальных исходов 43 - от коронавируса, еще 10 - от других заболеваний.
За все время проведено более 29 тысяч тестов.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.
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