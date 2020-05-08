В парламенте Армении произошла драка
8 мая 2020 - 12:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В Национальном собрании Армении утром 8 мая произошла массовая драка с участием десятков депутатов.
Потасовка началась во время выступления главы оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмона Марукяна. Он вступил в перепалку с депутатом от правящей партии «Мой шаг» Сасуном Микаеляном. Микаелян пригрозил «перерезать глотку» Марукяну.
После этого перепалка переросла в рукопашную. К драке, продлившейся несколько минут, присоединились около двух десятков депутатов.
Депутатов пытались успокоить спикер парламента Арарат Мирзоян и вице-премьер Армении Тигран Авинян.
После драки Марукян хотел предложить выступление, однако было решено объявить перерыв.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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