Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье продлен до конца мая

Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье продлен до конца мая
8 мая 2020 - 11:22 AMT

PanARMENIAN.Net - В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

До этого аналогичное решение было принято для Москвы.

Рабочие пропуска, оформленные для проезда в Подмосковье до 11 мая, продолжат действовать по 31 мая включительно, пишет «Интерфакс».

Сохраняется запрет на проведение спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, на работу предприятий общепита, кроме обслуживания на вынос и доставки, на работу салонов красоты, СПА-салонов и иных объектов, которые оказывают услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина. Введенный ранее временный запрет на услуги каршеринга также продлевается до 31 мая.

Школы, высшие и средние специальные учебные заведения и другие образовательные организации продолжат дистанционное обучение до 31 мая. Дошкольные учреждения в этот период останутся закрытыми, однако при необходимости в детских садах, а также в школах для учеников 1-4 классов должна быть обеспечена работа дежурных групп численностью не более 12 человек.

Россия занимает пятое место в мире по количеству зараженных коронавирусом - более 177 тысяч.

Photo. TASS
 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Конспировирус

COVID-19 и бум теорий заговора по всему миру

 Самое читаемое в разделе
В РФ работодатели смогут привлекать иностранцев без разрешения на работу
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 2226: Sputnik
Ученые: Вспышки коронавируса могут повторяться на протяжении двух лет
В Италии зафиксирован самый низкий суточный уровень смертности от коронавируса за месяц
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
«Свадьба в горах»: С освобождения Шуши прошло 28 лет Операция по освобождению Шуши была утверждена 28 апреля 1992 года
В парламенте Армении произошла драка Микаелян пригрозил «перерезать глотку» Марукяну
В Армении число выявленных случаев коронавируса превысило 3000 За сутки выявлено 145 новых зараженных
МИД РА: Алиев попытался использовать 75-ю годовщину победы над нацизмом для антиармянской пропаганды Нагдалян отметила, что вклад армянского народа в победу стран союзников во Второй мировой войне вписан золотыми буквами в мировую историю