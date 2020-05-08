Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье продлен до конца мая
8 мая 2020 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.
До этого аналогичное решение было принято для Москвы.
Рабочие пропуска, оформленные для проезда в Подмосковье до 11 мая, продолжат действовать по 31 мая включительно, пишет «Интерфакс».
Сохраняется запрет на проведение спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, на работу предприятий общепита, кроме обслуживания на вынос и доставки, на работу салонов красоты, СПА-салонов и иных объектов, которые оказывают услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина. Введенный ранее временный запрет на услуги каршеринга также продлевается до 31 мая.
Школы, высшие и средние специальные учебные заведения и другие образовательные организации продолжат дистанционное обучение до 31 мая. Дошкольные учреждения в этот период останутся закрытыми, однако при необходимости в детских садах, а также в школах для учеников 1-4 классов должна быть обеспечена работа дежурных групп численностью не более 12 человек.
Россия занимает пятое место в мире по количеству зараженных коронавирусом - более 177 тысяч.
Photo. TASS
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