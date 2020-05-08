«Свадьба в горах»: С освобождения Шуши прошло 28 лет

PanARMENIAN.Net - 8 и 9 мая Армения и Арцах отмечают 28-ю годовщину освобождения Шуши.

К разработке операции по освобождению Шуши Силы самообороны приступили еще в 1991 году, когда азербайджанцы начали ракетно-артиллерийский обстрел Степанакерта и окрестных армянских поселений. Освобождение Шуши было просто жизненно необходимо. С расположенного на высоте города азербайджанцы обстреливали Степанакерт из установок «Град». Город практически на 70% был уничтожен, люди жили в подвалах, не было ни хлеба, ни воды. Медлить было нельзя.

Операция по освобождению Шуши была утверждена 28 апреля 1992 года. 4 мая командующий Силами самообороны Аркадий Тер-Тадевосян подписал приказ о начале операции.

Согласно боевому приказу, основная операция, получившая кодовое название «Свадьба в горах», началась 8 мая в 02:30. Главный командный пункт Сил самообороны располагался на высоте 1207,3 м к северу от села Шош. За 10 минут до начала наступления открыла огонь батарея БМ-21, после чего армянские силы перешли в наступление на всех четырех направлениях.

Азербайджанцы были в растерянности, поскольку, поддавшись на военную хитрость армян, они еще не смогли определить направление главного удара. А когда поняли, было уже поздно. Азербайджанское командование не сумело подавить в своих войсках панику и организовать оборону Шуши. Началось повальное бегство азербайджанских солдат и омоновцев из города. Желая избежать лишних жертв, командование Сил самообороны отдало приказ разблокировать дорогу Шуши - Лачин и не препятствовать бегству противника. В 4 часа утра 9 мая последний азербайджанский солдат покинул Шуши.

Утром 9 мая армянские отряды, не встречая сопротивления, беспрепятственно вошли в город.

9 мая 1992 года, на следующий день после осводобждения Шуши, была официально создана Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики, объединившая отряды самообороны.