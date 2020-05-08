В РФ шестой день подряд за сутки выявлено более 10,000 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - В России шестой день подряд выявили более 10,000 новых случаев заражения коронавирусом – за последние сутки диагноз подтвердился у 10,699 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. С начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 187,859 человек.

Число заболевших в Москве приблизилось к 100,000 – коронавирус с начала эпидемии нашли у 98,522 жителей столицы, у 5846 из них за последние сутки, пишут «Ведомости».

Общее число выздоровевших в России составляет 26,608 человек (10 259 из них в Москве). С начала эпидемии в России скончались 1723 заразившихся коронавирусом (956 в Москве).

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 83 регионах. Оперштаб отмечает, что у 48.9% выявленных зараженных не было клинических проявлений болезни.

Россия занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав накануне Германию и Францию по этому показателю, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. При этом, если верить официальной статистике, в России умирает в разы меньше пациентов с коронавирусом.