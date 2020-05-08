Пашинян назвал драку в парламенте РА отвратительной провокацией
8 мая 2020 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил проявления насилия в Национальном собрании РА и назвал произошедшую 8 мая драку «отвратительной провокацией».
В Национальном собрании Армении утром 8 мая произошла массовая драка с участием десятков депутатов. Потасовка началась во время выступления главы оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмона Марукяна. Он вступил в перепалку с депутатом от правящей партии «Мой шаг» Сасуном Микаеляном. Микаелян пригрозил «перерезать глотку» Марукяну. После этого перепалка переросла в рукопашную. К драке присоединились около двух десятков депутатов. Во время драки в зале присутствовал премьер РА.
«Насилие бывает не только физическим, но и психологическим, моральным, и нужно констатировать, что вот уже 2 года революционная команда, в том числе, парламентское большинство и правительство подвергаются методичному моральному и психологическому насилию. Прошу прощения, но женщинам-депутатам в соцсетях угрожают изнасилованием, их детей угрожают убить, распространяют самые низкие слухи о депутатах «Моего шага», - отметил премьер.
По его словам, все это преследует только одну цель – ослабить большинство, разрушить его и разладить доверие между народом и политическим большинством. Пашинян отметил, что у партии «Мой шаг» есть все основания глава оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян является частью «плана по психологическому, моральному и физическому давлению» на правящую партию.
«То, что произошло, нельзя назвать иначе как провокацией, отвратительной провокацией», - заявил Пашинян.
Он добавил, что правящая партия не имеет права поддаваться провокациям.
«Нас ежедневно пытаются отклонить от наших ценностей, они хотят превратить нас в тех, кто «бьет их в подъездах», приравнять к киллерам, вывести из равновесия», - добавил премьер.
После драки был объявлен перерыв, а по возвращении Марукян заявил, что их фракция покидает зал заседаний.
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