Генсек ООН: Пандемия вызвала «цунами ненависти и ксенофобии» в мире

PanARMENIAN.Net - Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не проявлять ненависть и ксенофобию на фоне пандемии коронавируса. Распространение вируса продолжает вызывать «цунами ненависти и ксенофобии», говорится в его обращении. Гутерреш отметил, что во многих странах на улице и в сети интернет местное население стало хуже относиться к иностранцам.

По его словам, активное распространение получают антисемитские теории заговора, призывы нападать на мусульман. Мигрантов и беженцев обвиняют в том, что они являются источниками распространения коронавируса, сказал генсек ООН. Из-за подобных настроений им стало сложнее получить квалифицированную медицинскую помощь, добавил Гутерреш, пишут «Ведомости».

Он призвал предпринимать шаги для укрепления «иммунитета общества против вируса ненависти». «Сегодня я призываю предпринять все возможное, чтобы покончить с ненавистническими высказываниям во всем мире», – сказал он, призвав политических лидеров проявлять солидарность с гражданами любых национальностей и укреплять социальную сплоченность.

Генсек ООН также обратился к образовательным учреждениям и СМИ. Он попросил их сосредоточиться на повышении грамотности молодежи и старшего поколения. Гутерреш призвал СМИ удалять расистский, фейковый и прочий контент, вызывающий ненависть у людей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса. По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено более 3.86 млн случаев заражения вирусом, более 270000 человек скончались. Выздоровели около 1.3 млн человек.