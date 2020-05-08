В Барселоне задержали подозреваемого в подготовке теракта
8 мая 2020 - 18:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Испанская полиция задержала в Барселоне мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщила Гражданская гвардия Испании.
Согласно этой информации, речь идет о марроканце с крайне радикальными исламистскими взглядами, который предположительно связан с террористической группировкой «Исламское государство», пишет Deutsche Welle.
Задержание стало результатом расследования, проведенного совместно со спецслужбами Марокко и США, говорится в сообщении. Подробности о подготовке теракта пока неизвестны.
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