ВОЗ: Новый план борьбы с пандемией обойдется в $1.7 млрд
8 мая 2020 - 19:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потребуется $1.7 млрд для реализации второго стратегического плана по подготовке и реагированию на распространение коронавируса. Об этом объявил руководитель организации Тедрос Гебреисус после еженедельного брифинга стран – членов ВОЗ. По его словам, с учетом уже полученных ВОЗ средств нынешний дефицит финансирования составляет $1.3 млрд.
Вторая версия плана по борьбе с коронавирусом будет включать в себя техническую поддержку властям стран, научные исследования и планирование систем поставок лекарств и вакцин, когда они будут разработаны, а также глобальную и региональную координацию действий по реагированию на пандемию, уточнил Тедрос Гебреисус, пишут «Ведомости».
Первый стратегический план ВОЗ по борьбе с пандемией был опубликован 3 февраля 2020 года. Стоимость его реализации организация оценила в $675 млн. 14 апреля ВОЗ выпустила обновление стратегии мировой борьбы с коронавирусом. Вторая версия стратегического плана должна быть опубликована в ближайшие дни.
14 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация временно прекратит финансировать ВОЗ для изучения действий организации в связи с пандемией коронавируса. По мнению Трампа, ВОЗ не смогла вовремя получить полную информацию о вспышке коронавирусной инфекции и открыто поделиться ею, что привело к широкому распространению коронавируса.
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