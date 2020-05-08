Исландия почти полностью победила коронавирус

PanARMENIAN.Net - Исландия почти полностью справилась со вспышкой коронавируса в стране. Согласно информации, в стране выздоровели уже более 97% заболевших - 1755 человек из 1801 сдавших положительный тест на коронавирус.

Общее количество сделанных исследований на коронавирусную инфекцию охватило свыше 14% населения страны: 51663 человека из примерно 360 тысяч, пишет «Популярная механика».

В общей сложности эпидемия унесла 10 жизней.

Первые подтвержденные исландские носители коронавируса были обнаружены в начале марта, после чего власти ввели карантинные меры. Были закрыты школы, запрещены массовые мероприятия и проводилось тщательное тестирование множества граждан с отслеживанием социальных связей лиц, подозреваемых в контактах с больными. Пик эпидемии в Исландии пришелся на начало апреля, а к концу месяца страна стала готовиться к возвращению нормальной жизни.

Большинство ранее введенных ограничений были сняты уже 4 мая - закрытыми остались только спортивные залы и бассейны, сохранилось правило социального дистанцирования и пока запрещены собрания более чем 50 человек разом. По сообщению правительства, под надзором медиков в карантин помещались лишь 57% пациентов с положительным результатом анализа на коронавирусную инфекцию. Остальные на протяжении болезни соблюдали самоизоляцию по месту проживания.