В Армении за сутки выявили 146 новых случаев коронавируса
9 мая 2020 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 9 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 3175, из которых активных кейсов - 1852. Еще 49 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 1267.
От последствий вируса за сутки умер 1 пациент, по другим причинам - еще 2. Всего летальных исходов 44 - от коронавируса, еще 12 - от других заболеваний.
За все время проведено более 30 тысяч тестов.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.
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