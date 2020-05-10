В Армении выявлено 138 новых случаев коронавируса, еще 58 человек выздоровели

PanARMENIAN.Net - В Армении 10 мая, по состоянию на 11:00, выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 3313, из которых активных кейсов - 1928. Еще 58 пациента вылечились, общее число выздоровевших составляет 1325.

От последствий вируса за сутки умер 1 пациент, по другим причинам - еще 3. Всего летальных исходов 45 - от коронавируса, еще 15 - от других заболеваний.

За все время проведено более 31 тысячи тестов.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая сделаны некоторые послабления для населения, в частности, снято ограничение на передвижение и разрешена почти вся экономическая деятельность.