Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 млн
11 мая 2020 - 11:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Количество случаев заражения коронавирусом в мире на 11 мая превысило 4 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 11:30 по ереванскому времени в мире зафиксировано 4,103,152 случая заражения. Лидером по количеству зараженных остается США - более 1.32 млн случаев. На втором месте Испания - более 224,000 человек, на третье место, обогнав Италию, вышла Великобритания - более 220,000 случаев.

Количество летальных случаев заболевания Covid-19 по всему миру достигло почти 283 тысяч. Более 1.4 млн человек вылечились.

Лидером по числу летальных исходов также является США - около 80 тысяч, на втором месте Британия - почти 32 тысячи, тройку лидеров завершает Италия, где умерли более 30 тысяч человек.

Вспышка пневмонии Covid-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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