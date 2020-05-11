В китайском Ухане выявлен первый с начала апреля случай заражения Covid-19

PanARMENIAN.Net - Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй сообщил о новом случае заражения коронавирусом в городе Ухань, который считается центром распространения коронавирусной инфекции по всему миру.

Это первый с 3 апреля случай заболевания Covid-19 в городе, больной находится в тяжелом состоянии, пишет «Интерфакс».

Всего в материковом Китае за сутки были зарегистрированы 14 подтвержденных случаев заражения Covid-19, выявлены еще 20 бессимптомных больных коронавирусной инфекцией, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из случаев с проявлением симптомов 12 выявлены внутри страны (провинции Цзилинь - 11, Хубэй - один), еще два выявлены в Шанхае и были «импортированы». Из 20 бессимптомных случаев один связан с выездом за границу, остальные обнаружены внутри страны.

В провинции Цзилинь коронавирус нашли у 11 жителей города Шулань, все они - члены одной семьи. Они заразились от женщины, у которой коронавирус был подтвержден 7 мая.

За сутки в Китае не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Город Ухань стал очагом распространения коронавирусной инфекции. 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии. 11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. 7 мая Китай понизил уровень эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса во всех регионах.